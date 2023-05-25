Патрушев встретился с секретарями совбезов СНГ

Отдельную встречу секретарь Совбеза РФ провел с белорусским коллегой Александром Вольфовичем

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на полях XI международной конференции по безопасности побеседовал со своими коллегами из стран СНГ.

"Участники встречи отметили, что ключевым направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности и стабильности в евразийском регионе", - рассказали в пресс-службе аппарата Совбеза РФ в четверг.

Представители стран СНГ обсудили совместную борьбу с терроризмом и трансграничной преступностью, обратили внимание на сохранение в Содружестве единого культурно-гуманитарного пространства.

Отдельную встречу Патрушев провел с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем. Они обсудили вопросы, связанные с разработкой концепции безопасности Союзного государства.

Мероприятия состоялись на полях XI международной конференции высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она проходит в Подмосковье с 23 по 25 мая.