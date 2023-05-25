В МИД проанализируют соответствие деятельности международных организаций интересам России

Как подчеркнули в ведомстве, изменившиеся геополитические реалии требуют адаптации российских подходов к работе в международных и региональных организациях

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. МИД РФ намерен определить, насколько деятельность ряда международных организаций соответствует российским интересам, сообщили в четверг в дипведомстве.

"По итогам состоявшегося обсуждения намечены также конкретные меры по проведению анализа положения дел в других международных организациях на предмет определения соответствия их деятельности российским интересам и задачам полноценного участия нашей страны в принятии решений по актуальным вопросам международной повестки", - говорится в сообщении по итогам заседания коллегии МИД под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В ведомстве подчеркнули, что изменившиеся геополитические реалии требуют адаптации российских подходов к работе в международных и региональных организациях в соответствии с установками, закрепленными в новой концепции внешней политики. Как отмечается в сообщении, в этом контексте приоритетной задачей становится "обеспечение бесперебойного и эффективного" участия России в деятельности ООН, "которая все чаще используется "коллективным Западом" в качестве площадки для политического давления на неугодные страны".

При этом, указали в дипведомстве, ООН остается центром многосторонней дипломатии, несмотря на острый кризис системы международных отношений, и является "безальтернативной площадкой для широкого межгосударственного сотрудничества на основе принципов Устава организации и других норм международного права".

Среди приоритетов российской внешней политики по линии ООН в МИД выделили развитие взаимовыгодного сотрудничества с широким кругом государств, в том числе в Генеральной Ассамблее и других органах системы ООН. "Россия продолжит проводить ответственную линию в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, на который возложена ключевая роль в вопросах поддержания международного мира и безопасности", - добавили в министерстве.