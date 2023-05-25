В Петербурге откроют представительство Абхазии

Как отметил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, представители республики намерены провести переговоры с ближневосточными партнерами на площадке "ПМЭФ-2023"

СУХУМ, 25 мая. /ТАСС/. Представительство Республики Абхазия откроют в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба МИД Абхазии в четверг со ссылкой на главу ведомства Инала Ардзинбу.

"Учитывая регулярное проведение в Санкт-Петербурге важных международных мероприятий, наличие крупных международных организаций, факт проживания в этом городе значительного числа наших соотечественников, считаем целесообразным обозначить нашу точку присутствия в Санкт-Петербурге", - сказал Ардзинба.

По словам Ардзинбы, представители Абхазии проведут переговоры с ближневосточными партнерами на площадке "ПМЭФ-2023". "Мы активно общаемся с партнерами из Сирии, Палестины, Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана, Йемена, других стран. В этому году Объединенные Арабские Эмираты выступят страной-гостем на форуме. Придаем большое значение этому направлению нашей работы. В данном контексте существует большой потенциал нашего взаимодействия в инвестиционной сфере", - отметил министр.