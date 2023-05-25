Патрушев: США пытались отговорить некоторые страны от поездки на саммит Россия - Африка

По словам секретаря Совбеза РФ, Африка просит помочь ей в защите от цветных революций

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Некоторые страны сообщили о попытках Запада отговорить их от поездки на саммит Россия - Африка, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на пресс-конференции по итогам XI международной встречи представителей по безопасности.

Он сообщил, что на мероприятии были представлены 44 африканских страны.

"Они говорили о неоколониализме. Объясняли, почему. И в том числе что сказали: мол, вот когда мы собирались к вам поехать, то нам говорили, что этого делать не надо, представители США и некоторых других западных стран. И не надо ехать не только на эту встречу, но и не надо ехать на саммит Россия - Африка", - рассказал Патрушев об итогах бесед с представителями некоторых государств.

"Сорок четыре страны [Африки присутствовали] - мы с ними со всеми встретились. Они чувствуют потребность в том, чтобы им оказали помощь в вопросах обеспечения обороны, безопасности, независимости, чтобы оградили их от цветных революций, которые устраиваются по всему миру. И, конечно, чтобы оказали помощь в социально-экономическом развитии", - рассказал он об итогах встреч с представителями стран Африки.

"Недружественным странам в этот раз мы приглашений не направляли. На мой взгляд, было бы нелогично, если бы мы им направили приглашения. Во-первых, они бы не приехали. Во-вторых, как они сейчас к нам относятся - мы сами же это видим: и санкции, и угрозы - все, что хотите. И на этом фоне мы будем их приглашать, чтобы вырабатывать какие-то меры, действия доверия?" - пояснил Патрушев.