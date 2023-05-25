Патрушев заявил, что на конференции по безопасности в РФ обсуждалась и ситуация на Украине

По словам секретаря российского Совбеза, многие участники конференции считают, что в ходе конфликта США воюют против России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Обстановка на Украине обсуждалась и в двусторонних, и в многосторонних беседах во время XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на пресс-конференции по итогам мероприятия.

"Вопрос, как складывается обстановка на Украине, волнует практически всех. Во время и многосторонних встреч, и двусторонних этот вопрос затрагивался", - сказал Патрушев.

"Я для себя подчеркнул уникальное мнение, которое многими высказывалось. Начинали говорить о многополярности, говорят, что многополярный мир уже установился, вместе с тем США стремятся доминировать в мире и их не устраивает то, что многополярный мир встал на ноги", - передал он оценку ситуации участниками конференции.

Патрушев отметил, что многие страны называли Россию и Китай новыми центрами многополярного мира и констатировали, что Запад такое положение дел не устраивает. "Поэтому нужно либо ослабить значительно эти центры, либо их ликвидировать. В отношении России, они говорят, выбрана такая тактика, ведь все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России", - пересказал секретарь СБ РФ выводы участников встречи.