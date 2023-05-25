25 мая, 13:56,
обновлено 25 мая, 14:16

Путин назвал важными договоренности по территориальной целостности Армении и Азербайджана

© Kremlin.ru

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает очень важным наличие договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана. Об этом глава российского государства заявил после дискуссии между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, разгоревшейся на заседании Высшего Евразийского экономического совета в четверг.

"Гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали - и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности есть договоренность тоже принципиального характера", - сказал российский лидер. "Это, действительно, база для того, чтобы договориться по другим вопросам второстепенного характера. Хотя они тоже имеют существенное значение", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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