Володин поручил обеспечить контроль за работой над проектами во исполнение решений КС РФ

Спикер Госдумы отметил недопустимость затягивания рассмотрения таких законопроектов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил председателю думского комитета по контролю Олегу Морозову подготовить поправки в регламент работы палаты, чтобы обеспечить контроль за работой над законопроектами, направленными на исполнение постановлений Конституционного суда (КС) РФ. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Госдумы.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил председателю комитета Госдумы по контролю Олегу Морозову к следующей неделе подготовить поправки в регламент Государственной думы, которые установят контроль за работой над законопроектами, внесенными во исполнение постановлений Конституционного суда РФ", - отмечается в сообщении.

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС Морозов, речь идет о поручении "внести предложения по процедурам парламентского контроля за исполнением решений КС".

В ходе заседания Совета Думы в среду Володин заявил о недопустимости затягивания рассмотрения законопроектов, внесенных во исполнение решений КС. Он отметил, что всего таких постановлений КС было 47, в том числе по 15 постановлениям, принятым еще в 2020 году, законопроекты в Госдуму так и не были внесены. При этом на рассмотрении депутатов находится 23 соответствующих законопроекта, четыре из которых были внесены до 2019 года. Спикер добавил, что больше всего таких законопроектов - девять - находится на рассмотрении в комитете по государственному строительству и законодательству.