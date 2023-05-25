Единороссы на закрытых праймериз определят кандидатов на места двух умерших депутатов Думы

Довыборы по одномандатным округам Джашарбека Узденова и Николая Борцова состоятся в единый день голосования 10 сентября

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Кандидатов на места умерших депутатов Госдумы Джашарбека Узденова и Николая Борцова "Единая Россия" определит в ходе закрытого предварительного голосования. Об этом в четверг журналистам сообщил замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов.

Борцов и Узденов умерли 23 апреля. Борцову было 77 лет, Узденову - 56 лет. Узденова избрали в Госдуму по одномандатному округу № 16 (Карачаево-Черкесская Республика), Борцова - по одномандатному избирательному округу № 114 (Липецкая область). Оба депутата были членами партии "Единая Россия".

"Это прискорбные истории, <...> чтобы не нарушать ни православные, ни мусульманские традиции, мы решили не проводить никаких процедур до истечения траурных дней", - сказал Перминов.

"Изначально праймериз на их места должны были пройти по <...> открытой модели, но нами приятно решение о проведении <...> закрытой модели", - добавил он.

Довыборы по одномандатным округам Узденова и Борцова состоятся в единый день голосования 10 сентября.