В АП заявили, что недостаточное внимание к нацполитике на Украине привело к расколу страны

Замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов призвал "не упускать из виду работу с переселенцами с Украины", особенно молодыми

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Недостаточное внимание к развитию государственной национальной политики может привести к тяжелым последствиям, как это произошло на Украине, отметил замруководителя администрации президента (АП) России Магомедсалам Магомедов в четверг на совещании по реализации Стратегии государственной национальной политики России.

В целом, по его словам, вопросы организации нацполитики относятся к числу наиболее приоритетных и важных. "Практика показывает, если национальному вопросу уделяется недостаточно внимания со стороны государства или принимаются неправильные решения, то это может привести к необратимым процессам", - указал Магомедов.

По его словам, примеры тому хорошо известны. "Из последних - это ситуация на Украине, где пропаганда идей неонацизма и фашизма, ущемление прав по национальному признаку русского и русскоязычного населения, культурная и языковая дискриминация, по сути, привели к расколу общества и государства", - обратил внимание замглавы АП.

В этой связи он призвал "не упускать из виду работу с переселенцами с Украины". "Необходимо их сопровождать, среди них есть разные люди. Тридцатилетняя антироссийская, антирусская пропаганда, безусловно, не могла пройти бесследно", - пояснил Магомедов. По его словам, особое внимание надо уделять работе с молодыми людьми. "Надо внимательно смотреть, потому что у них очень разные настроения, и до них [молодых людей] надо доводить установки единого исторического и культурного наследия наших народов, неприятие нацистской и экстремистской идеологии, доверие к государственным институтам государственной власти и гражданского общества", - заключил замруководителя АП.