Посольство РФ осудило инициативу правящей в Молдавии партии о переименовании Дня Победы

В диппредставительстве напомнили, что в Красной Армии героически сражались около 400 тыс. молдаван

КИШИНЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Российское посольство осудило инициативу правящей в Молдавии партии действия и солидарности о переименовании Дня Победы и переносе выходного дня на 8 мая.

"По этому пути ретиво двигаются страны "коллективного Запада", с усердием переписывая историю и итоги унесшей свыше 50 миллионов жизней самой кровопролитной в истории человечества войны", - говорится в заявлении, опубликованного в Telegram-канале представительства в четверг.

Там напомнили, что в рядах Красной Армии героически сражались около 400 тыс. молдаван. Многие из них отдали жизни за освобождение родной земли, десятки тысяч были отмечены боевыми наградами, а 22 удостоены звания Героя Советского Союза. Их подвиг увековечивает почти тысяча мемориалов и воинских захоронений по всей Молдавии. "Вне зависимости от политической конъюнктуры память о Великой Победе всегда будет объединять народы России и Молдавии, навеки сохранится в героической летописи наших стран", - отмечается в заявлении.

Ранее в Молдавии название праздника со скандалом уже меняли на День Победы и памяти павших героев за независимость Родины. Согласно законопроекту контролирующей парламент проевропейской партии, теперь праздник планируют переименовать в День памяти павших во Второй мировой войне. Выходной день с 9 мая перенесут на 8 мая. В пояснительной записке к документу указано, что "изменение обусловлено необходимостью отказа от идеологической интерпретации и восприятия в молдавском обществе исторических данных, связанных со Второй мировой войной".

Инициативу уже осудила парламентская оппозиция, у здания парламента в четверг прошел стихийный митинг граждан. В пятницу на акцию протеста выходят сторонники Партии социалистов Республики Молдова. В партии обратили внимание, что в ходе избирательной кампании президент страны Майя Санду обещала не препятствовать празднованию Дня Победы. Великая Отечественная война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на мемориалы воинской славы приходят сотни тысяч людей.