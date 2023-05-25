Посол РФ в ФРГ раскритиковал Die Welt за публикацию призывов к убийству руководства России

Сергей Нечаев отметил, что журналистская этика оказалась для издания "непосильной ношей в нынешнем антироссийском крестовом походе"

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев раскритиковал в четверг газету Die Welt за публикацию интервью с заместителем начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадимом Скибицким, в котором тот признал существование списка россиян, которых Киев планирует физически устранить.

"Возмущение и неприятие вызывает то, с какой готовностью Die Welt в очередной раз предоставляет трибуну для публичного распространения террористических по своей сути заявлений", - сказал посол российским журналистам."Напомню, фактический призыв к убийству российского лидера не впервые становится заголовком этого издания. Очевидно, никаких проблем с этим у редакции не возникает", - заметил Нечаев.

Он отметил, что журналистская этика оказалась для издания "непосильной ношей в нынешнем антироссийском крестовом походе".

Циничные признания о причастности украинских структур к покушениям на российских журналистов и общественных деятелей, атакам на гражданские объекты, о дальнейших террористических планах, по словам дипломата, не вызывают критической реакции корреспондента издания.