Замглавы МИД РФ и генсек СВМДА обсудили повестку дня организации

Кайрат Сарыбай находится в Москве для участия в Евразийском экономическом форуме

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и генсек Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай обсудили вопросы повестки дня организации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в четверг.

"Рассмотрены актуальные вопросы повестки дня Совещания в контексте реализации решений 6-го саммита СВМДА (Астана, 13 октября 2022 года)", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что Сарыбай находится в Москве для участия в Евразийском экономическом форуме.

СВМДА - межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году. Его деятельность направлена на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. В настоящее время членами СВМДА являются 28 государств, еще 9 стран и 5 международных организаций имеют статус наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира форума находится в Астане.