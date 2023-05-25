25 мая, 16:12

Замглавы МИД РФ и посол Турции обсудили восстановление армяно-турецких связей

Также стороны подчеркнули важность взаимодействия на Южном Кавказе в формате "3+3"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Турции в Москве Мехмет Самсар обсудили в четверг урегулирование между Баку и Ереваном, а также перспективы восстановления армяно-турецких связей. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Обсуждена ситуация в Закавказье, включая реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России о путях нормализации между Баку и Ереваном при российском содействии. Была затронута также тематика перспектив восстановления армяно-турецких связей", - говорится в сообщении по итогам встречи.

В МИД РФ добавили, что стороны подчеркнули важность взаимодействия на Южном Кавказе в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, Иран, Турция). "Состоялся обмен мнениями по ряду других тем, представляющих взаимный интерес", - сообщили в министерстве. 

Теги:
ТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация