Замглавы МИД РФ обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию вокруг Сирии, Судана и Йемена

Стороны также коснулись графика предстоящих контактов между внешнеполитическими ведомствами в рамках российско-саудовского взаимодействия

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад обсудили на встрече в четверг график предстоящих контактов между дипведомствами двух стран, а также ситуацию вокруг Сирии, в Судане и Йемене.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня. Подробно обсуждалась ситуация вокруг Сирии, в Судане и Йемене", - говорится в сообщении МИД РФ.

В российском дипведомстве добавили, что "были также рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-саудовского взаимодействия, включая график предстоящих контактов между внешнеполитическими ведомствами".