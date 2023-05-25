В Кремле проходит встреча Путина и Алиева

Одной из тем беседы, как предполагается, станет урегулирование вокруг Нагорного Карабаха

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит в четверг встречу с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главы государств беседуют в Большом Кремлевском дворце после заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором Алиев впервые принял участие в качестве гостя.

Одной из тем беседы, как предполагается, станет урегулирование вокруг Нагорного Карабаха. В конце прошлой недели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречался в Москве с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в четверг также запланирована отдельная встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.