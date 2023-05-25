25 мая, 15:51
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Кремле проходит встреча Путина и Алиева

Владимир Путин провел рабочую встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
© ТАСС/ Ruptly

Одной из тем беседы, как предполагается, станет урегулирование вокруг Нагорного Карабаха

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит в четверг встречу с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главы государств беседуют в Большом Кремлевском дворце после заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором Алиев впервые принял участие в качестве гостя.

Одной из тем беседы, как предполагается, станет урегулирование вокруг Нагорного Карабаха. В конце прошлой недели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречался в Москве с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в четверг также запланирована отдельная встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация