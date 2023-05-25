25 мая, 16:10

Патрушев анонсировал XII Международную встречу по безопасности в 2024 году

Она пройдет в одном из городов России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Очередная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в 2024 году в одном из российских городов. Об этом заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев по итогам 11-й такой конференции.

"Высокие представители, курирующие вопросы безопасности, подтвердили востребованность многостороннего сотрудничества и высказались за проведение очередной международной встречи в следующем году. Она пройдет в одном из городов России", - сказал он.

XI Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоялась в Подмосковье с 23 по 25 мая. В ней приняли участие 112 делегаций из 101 страны. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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