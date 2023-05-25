В Махачкале определены три кандидата на должность мэра

Среди них Арсен Магомедов, Имам Рамазанов, Юсуп Умавов

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Конкурсная комиссия отобрала троих кандидатов на должность главы Махачкалы. Среди финалистов исполняющий обязанности главы города Юсуп Умавов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе мэрии города.

"По итогам комплексной оценки кандидатов конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" победителями конкурса признаны следующие кандидаты: Магомедов Арсен Абдуллаевич, Рамазанов Имам Нариманович, Умавов Юсуп Джанбекович",- говорится в сообщении.

Отмечается, что решение по результатам конкурса направлено в Собрание депутатов Махачкалы, где будет избран глава города путем голосования.

Документы на участие в конкурсе подали 11 человек. На первом этапе конкурсная комиссия провела проверку достоверности сведений, представленных кандидатами. На втором этапе комиссия провела оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

Ранее городские депутаты приняли решение о снятии с должности мэра Махачкалы Салмана Дадаева, подавшего в отставку в ноябре 2022 года по собственному желанию. В должность исполняющего обязанности мэра города вступил бывший заместитель председателя правительства Дагестана Ризван Газимагомедов.

В начале мая пресс-служба администрации Махачкалы сообщила, что Газимагомедов покинул должность, а новым и. о. главы города с 11 мая назначен Нариман Темуркаев, занимавший до этого пост первого заместителя мэра. Он в свою очередь, сложив с себя полномочия, 12 мая возложил обязанности и. о. мэра города на председателя комитета парламента Дагестана по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Юсупа Умавова.