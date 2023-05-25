В Кремле проходит встреча Путина и Пашиняна

Как ожидается, одной из тем беседы станет урегулирование вокруг Нагорного Карабаха

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит в четверг встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Руководители стран беседуют в Большом Кремлевском дворце после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Одной из тем беседы, как предполагается, станет урегулирование вокруг Нагорного Карабаха. В понедельник Пашинян заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения.

В конце прошлой недели министр иностранных дел Сергей Лавров встречался в Москве с коллегами из Армении и Азербайджана.

Ранее прошла отдельная встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который впервые участвовал в саммите ЕАЭС в качестве гостя.