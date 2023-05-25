Путин отметил, что Россия никогда не меняла позицию по Лачинскому коридору

Российский лидер отметил, что все должно быть "в соответствии с духом и буквой нашего трехстороннего заявления"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о неизменности позиции Москвы по Лачинскому коридору.

"Вы знаете нашу позицию по поводу нашего заявления трехстороннего в отношении Лачинского коридора. Мы никогда не меняли своей позиции на этот счет. Никогда", - сказал глава российского государства в четверг на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Таким образом Путин ответил на слова Пашиняна о напряженной ситуации в районе Лачинского коридора.

Таким образом Путин ответил на слова Пашиняна о напряженной ситуации в районе Лачинского коридора, который является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах.

Президент РФ напомнил, что на этот счет была дискуссия и с армянской, и с азербайджанской стороной. "Мы всегда придерживались и сейчас придерживаемся этой позиции - все должно быть в соответствии с духом и буквой нашего трехстороннего заявления. И наша позиция здесь не меняется", - подчеркнул российский лидер.

Говоря о разблокировании транспортного сообщения и возможного строительства автодорог, Путин также указал на неизменность позиции РФ. "И вы об этом сказали, и азербайджанская сторона подтверждает, что никаких изменений на этот счет у Азербайджана нет, они без всяких вариантов признают полный суверенитет Армении над этой территорией, и какая-то двойная, тройная трактовка всего, что связано с возможной разблокировкой транспортных сообщений, она не имеет под собой никаких оснований", - обратил внимание президент РФ.

При этом он заметил, что "есть тем не менее вопросы", связанные с терминологией, о которых стоит более подробно поговорить.