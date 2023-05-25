Медведев уверен в исчезновении Украины, но допускает разные сценарии

Зампред Совбеза РФ считает, что либо Украина медленно утратит суверенитет, либо ее ждет "моментальный коллапс с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Украина как государство неизбежно исчезнет, но происходить это может по разным сценариям, что будет определять и вероятность возобновления конфликта, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Я недавно писал, почему исчезнет Украина. Теперь пора сказать, как исчезнет Украина, а также каков риск возобновления конфликта в Европе и в мире. Это будет зависеть от того, по какому пути пойдет процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта", - написал он в своем Telegram-канале в четверг.

Как считает Медведев, таких пути два. "Либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности с постепенной утратой остающихся элементов государственного суверенитета. Либо путь ее моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности", - отметил он.

"Новая Украина" и перспективы третьей мировой

В любом случае, продолжил политик, после такого распада вероятны три варианта развития событий. В первом случае западные области Украины "переходят под контроль ряда государств Евросоюза с осуществлением последующего "аншлюса" (так называлось включение Австрии в состав нацистской Германии - прим. ТАСС) этих земель государствами-реципиентами".

"При этом сохранится и некая "ничейная" украинская территория, которая втиснута между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран. Оставшаяся бесхозяйная территория объявляет о своем преемстве от прежней Украины, о своей международной правосубъектности и о намерении возврата утраченных земель всеми способами. Естественно, имея в виду только те земли, которые вошли в состав России", - описал возможное развитие событий Медведев.

По его мнению, одновременно эта "новая" Украина немедленно заявит о желании вступить в Евросоюз и НАТО, что и произойдет в среднесрочной перспективе. "Вооруженный конфликт через короткое время возобновляется, превращаясь в перманентный, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну", - констатировал политик.

Разумные и достаточные гарантии

Во втором сценарии, по оценке зампреда Совбеза РФ, Украина исчезает после завершения специальной военной операции в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. "Формируется правительство Украины в изгнании в одной из европейских стран. Конфликт прекращается с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе, но с сохранением террористической активности украинских нацистов, которые окажутся рассредоточены на территории государств ЕС, получивших западноукраинские земли", - обрисовал потенциальную ситуацию он.

Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну в этом случае может считаться умеренным, считает Медведев.

В третьем варианте, добавил он, происходит то же, что и в первом случае, но с противоположным знаком. "Западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС. Народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках ст. 1 Устава ООН немедленно заявляет о своем самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию. Его просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе", - указал политик.

Как считает Медведев, других вариантов просто нет. "И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться. Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий", - подытожил он.