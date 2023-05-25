По словам президента, на ней будут решаться вопросы по разблокировке коммуникаций

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о планируемой через неделю встрече вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.

"Мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время, через неделю, сейчас попрошу коллег согласовать эту дату, встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и незачищенные пока, так скажем, вопросы снимут", - сказал российский лидер в четверг на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Путин отметил, что это "хорошая договоренность, которая вселяет надежду на то, что нерешенные до сих пор вопросы будут решены".

Ранее президент РФ заявил о неизменности позиции Москвы по Лачинскому коридору, который является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах. Таким образом Путин ответил на слова Пашиняна о напряженной ситуации в районе Лачинского коридора.