25 мая, 19:29,
обновлено 25 мая, 19:46
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Путин сообщил о планируемой через неделю встрече вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана

Илья Питалев/ POOL/ ТАСС
© Илья Питалев/ POOL/ ТАСС

По словам президента, на ней будут решаться вопросы по разблокировке коммуникаций

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о планируемой через неделю встрече вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.

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"Мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время, через неделю, сейчас попрошу коллег согласовать эту дату, встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и незачищенные пока, так скажем, вопросы снимут", - сказал российский лидер в четверг на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Путин отметил, что это "хорошая договоренность, которая вселяет надежду на то, что нерешенные до сих пор вопросы будут решены".

Ранее президент РФ заявил о неизменности позиции Москвы по Лачинскому коридору, который является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах. Таким образом Путин ответил на слова Пашиняна о напряженной ситуации в районе Лачинского коридора. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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