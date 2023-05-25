Пасечник определил срок полномочий депутатов муниципалитетов в ЛНР

Согласно внесенным врио главы региона поправкам, он составляет пять лет

ЛУГАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал изменения в закон о местном самоуправлении, которым определен срок полномочий депутатов муниципалитетов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства республики.

"Врио главы ЛНР Леонид Пасечник внес изменения в статью 2 закона Луганской Народной Республики "О наименовании органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, численности и сроках полномочий депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.

Изменения в законе коснулись срока полномочий "представительных органов вновь образованных муниципальных образований" - согласно внесенным поправкам, он составляет пять лет. Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.

С 2014 года в ЛНР выборы в местные органы самоуправления не проводились. Их функции выполнялись администрациями городов и районов, а в селах и поселках - отделами по жизнеобеспечению территорий. До 2014 года срок полномочий депутатов местных органов самоуправления составлял четыре года.