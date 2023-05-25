Посол РФ заявил, что отношения Москвы и Сеула "заморожены"

Андрей Кулик отметил, что сейчас Республика Корея демонстрирует готовность к нормализации отношений

ИКСАН /Республика Корея/, 25 мая. /ТАСС/. Результаты предшествующего развития двусторонних отношений России и Республики Корея оказались фактически заморожены, но южнокорейская сторона посылает сигналы о готовности "разморозить" их при удобном случае. Об этом в четверг заявил посол РФ в Сеуле Андрей Кулик в Университете Вонгван в южнокорейском городе Иксан.

Посол выступил перед сотрудниками университета и студентами с полуторачасовой лекцией, посвященной нынешнему состоянию отношений России и Республики Корея и их перспективам. Выступление организовал Центр исследований гуманитарных и социальных вопросов стран Северо-Восточной Азии при университете.

Андрей Кулик указал, что события на Украине - это не конфликт Москвы и Киева, а "тотальная гибридная война Запада с Россией, ударной силой в которой выступает нацистский режим в Киеве". "В этой ситуации Республика Корея, к сожалению, встала на сторону Запада. Произошел радикальный поворот в наших отношениях. Если не разрушение, то замораживание всего богатства, которое мы накопили за предыдущие 32 года", - сказал посол.

Он отметил, что Москва и Сеул с начала 1990-х годов выстроили отношения "с нуля до высокого уровня", направление их развития было восходящим вне зависимости от внутренних изменений в странах. По его словам, был налажен диалог по линиям парламентов, советов национальной безопасности, министерств иностранных дел и других ведомств, сотрудничество затрагивало военную сферу. Республика Корея стала вторым после Китая по величине торговым партнером РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обогнав Японию.

Посылаемые сигналы и торговля

После начала специальной военной операции на Украине межгосударственные контакты прекратились практически во всех сферах, за исключением деятельности посольств. Однако Андрей Кулик указал, что южнокорейская сторона демонстрирует признаки готовности к нормализации. "Судя по тому, что я наблюдаю, обе стороны, в том числе наши корейские партнеры, ориентированы на то, чтобы при удобных обстоятельствах все это [богатство] разморозить", - отметил посол.

Он добавил, что в обеих странах существует общественно-политический консенсус о необходимости добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества. Положительно была оценена и политика Сеула по отказу от поставок летального вооружения на Украину. "У наших стран нет незаживающих исторических ран, груза негативных проблем прошлого, которые помешали бы строить добрососедские и взаимовыгодные отношения", - подчеркнул глава дипмиссии.

Андрей Кулик сказал, что в 2022 году торговый оборот между странами превысил $30 млрд, но это произошло за счет роста цен на энергоносители. "Этот успех - игра цифр, а не реальное увеличение торговли", - подчеркнул он. В это же время южнокорейский экспорт в РФ рухнул на треть. Он также рассказал, что южнокорейский бизнес в России испытывает трудности из-за западных санкций, но призвал жаловаться на это в Вашингтон, а не в Москву.

О гуманитарных связях

Глава российского посольства отметил отсутствие широких антироссийских настроений в южнокорейском обществе. "В Республике Корея в отличие от западных стран нет и следов антироссийской истерии, а о русофобии даже не говорю", - сказал он.

В свою очередь директор Центра исследований гуманитарных и социальных вопросов стран Северо-Восточной Азии Ким Чжон Хён выразил надежду на развитие сотрудничества с Россией в области науки и культуры, выразив обеспокоенность, что такому взаимодействию помешали международная обстановка и пандемия.

Ректор Университета Вонгван Пак Сон Тхэ назвал первый визит российского посла в вуз "важным, хоть и несколько запоздалым", учитывая связи вон-буддийской общины с Россией. В качестве примера таких связей он привел деятельность центра по изучению корейского языка в Москве, который охарактеризовал как один из крупнейших в мире. Университет Вонгван был основан вон-буддийской общиной, напомнил в своем обращении ректор. Сам он не смог присутствовать на мероприятии, его речь зачитал проректор.

"Мы считаем, что дружественные отношения между нашими странами - ключевой, необходимый для обеспечения мира и процветания в регионе элемент", - подчеркнул ректор. Пак Сон Тхэ оценил визит посла в его вуз как часть усилий по расширению гуманитарных обменов и укреплению доверия между народами двух стран.