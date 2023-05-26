Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что глава государства может затронуть тему атаки диверсантов на Белгородскую область

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, как ожидается, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ.

Как ранее отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на таких совещаниях происходит обмен мнениями по актуальным вопросам. Поэтому, допустил представитель Кремля, в этот раз Путин может затронуть тему недавней атаки диверсантов на Белгородскую область.

Путин, как правило, раз в неделю по пятницам проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Перед началом обсуждений глава государства обозначает тему совещания, после совещание продолжается в закрытом режиме. На предыдущих совещаниях, в частности, обсуждалось развитие сотрудничества со странами СНГ, работа РФ в некоторых международных организациях, совершенствование профилактики правонарушений в образовательных организациях.

По данным на сайте СБ РФ, его постоянными членами являются премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель администрации президента Антон Вайно, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.