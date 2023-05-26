Лавров и спецпредставитель КНР обсудят проблематику украинского кризиса

Визит в Москву стал частью европейского турне делегации китайских дипломатов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй проведут в пятницу в Москве консультации по урегулированию украинского кризиса.

Поездка в Москву стала частью европейского турне делегации китайских дипломатов в целях разрешения украинского конфликта. Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что эмиссар Китая посетит Россию, Германию, Польшу, Украину и Францию.

Как заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, идея КНР заключается в том, чтобы познакомить эти страны с китайскими предложениями по политическому урегулированию на Украине и услышать мнения и комментарии соответствующих собеседников. Он отметил, что Москва рассчитывает узнать от спецпредставителя КНР его впечатления от поездки в Киев и Европу. Программой визита спецпосланника Китая также предусмотрена встреча с замглавы МИД России Михаилом Галузиным.

Европейское турне

Ли Хуэй 16-17 мая посетил с визитом украинскую столицу. Он провел отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Эмиссар Китая изложил позицию китайской стороны по поводу украинского кризиса и пообещал по-своему оказывать содействие решению этой проблемы. Вместе с тем он указал на отсутствие какого-либо универсального метода урегулирования. В свою очередь глава офиса президента Украины попросил Пекин присоединиться к украинской "формуле мира". Однако в МИД РФ подчеркивали, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе.

19 мая китайский дипломат обсудил украинскую тематику с заместителем министра иностранных дел Польши Войчехом Гервелом. Польская сторона выразила поддержку так называемому мирному плану Зеленского и надежду на то, что Китай повлияет на Россию. При этом Ли Хуэй вновь отметил, что легкого решения этого конфликта нет, и выделил позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса из 12 пунктов.

Спецпредставитель КНР 24 мая посетил с визитом Францию и Германию. В Париже он встретился с начальником управления по вопросам политики и безопасности МИД Франции Фредериком Мондолони, а в Берлине провел переговоры со статс-секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом. Эмиссар КНР тогда указал, что Китай поддержит такие инициативы Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса. В пояснение этого высказывания по просьбе ТАСС официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметил, что суть украинского кризиса заключается "в крупном взрыве противоречий" в управлении европейской безопасностью, а Китай всегда твердо стоял на стороне мира, диалога и исторической справедливости.

Европейское турне китайского дипломата приветствовали в ООН, отметив важность стратегического диалога Китая и европейских стран. А в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не отрицает, что у Китая "есть роль" в урегулировании кризиса вокруг Украины. При этом в США считают, что решение об условии для дипломатии и соответствующих переговоров остается за Киевом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя документ МИД КНР, отметила, что Москва разделяет "соображения Пекина". Она подчеркнула, что РФ привержена принципам соблюдения Устава ООН и норм международного права, а также принципу неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой.

Предложения Китая

Ранее МИД Китая опубликовал документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

В Брюсселе заявили, что не воспринимают всерьез китайскую инициативу. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель указывал, что считает единственным мирным планом по Украине инициативу Зеленского. Такое отношение Европы к предложениям КНР, как отмечал Лавров, скоординировано с позицией США и отрицает инициативы, которые готова обсуждать Москва.

Позиция РФ

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Однако такой диалог, по словам Лаврова, может состояться только при учете законных российских интересов и озабоченностей.

Как отмечала Захарова, главным препятствием на пути к мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закрепленная указом Зеленского "невозможность" переговоров с президентом России Владимиром Путиным, "а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов РФ.