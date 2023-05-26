26 мая, 00:04
Военная операция на Украине

Медведев допустил, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия

Дмитрий Астахов/ ТАСС
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев
© Дмитрий Астахов/ ТАСС

Замглавы Совбеза РФ отметил, что для его завершения необходимо уничтожить "природу нацистской власти" в Киеве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацистскую природу власти нынешнего киевского режима. Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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"Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни", - сказал Медведев. Он убежден, что при нынешнем режиме "будет три года перемирия, два года конфликта - и снова все повторится". "Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве", - убежден политик. 

Теги:
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