Медведев дал совет Маску по изменению Конституции США, чтобы тот мог стать президентом

Предприниматель не может участвовать в выборах, так как родился за пределами США

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что американскому предпринимателю Илону Маску стоило бы начать кампанию по изменению второй статьи конституции США, которая среди прочего определяет требования к потенциальным кандидатам на пост президента.

"Маск оказался неожиданно нашим парнем", - констатировал Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам. Отвечая на уточняющий вопрос о том, хотели бы в России видеть американского бизнесмена в качестве будущего президента США, политик подчеркнул, что тот "не может [баллотироваться], у него не натуральное происхождение". "Но я бы на его месте подумал, чтобы начать кампанию, чтобы изменить конституцию", - посоветовал Медведев.

Вторая статья конституции США определяет функции, полномочия и порядок формирования исполнительной ветви власти, в том числе должность президента США, вице-президента и назначаемых президентом США чиновников. В ней говорится, что ни одно лицо, не являющееся гражданином США по праву рождения или гражданином США на момент принятия конституции, не может занимать должность президента.

Илон Маск родился и вырос в Претории, столице ЮАР. У бизнесмена гражданство ЮАР, Канады и США.