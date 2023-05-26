Дегтярев предложил представить в Харбине выставку о Хабаровском процессе 1949 года

Главу Хабаровского края поддержал секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь

ХАБАРОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Хабаровский край намерен представить выставку, посвященную Хабаровскому процессу 1949 года, в китайском городе Харбин. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Делегация от Хабаровского края посетила с рабочим визитом Харбин. Глава российского региона Михаил Дегтярев встретился с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Сюй Цинем. На встрече, в частности, обсуждалось развитие гуманитарных связей между территориями.

"В 1945 году мы вместе сражались против милитаристской Японии на Дальневосточном фронте и победа была за нами! Роль наших регионов невозможно переоценить. И сегодня мы рассказываем молодому поколению об уроках той войны и отдельно о Хабаровском процессе, в ходе которого в 1949 году судили военных преступников Японии. Именно в Хабаровске поставлена юридическая точка во Второй мировой войне", - цитируют в сообщении Дегтярева. Для сохранения памяти о тех временах и противодействия фальсификации истории краевые власти подготовили выставку "Хабаровский процесс". Глава региона выразил готовность представить ее в Харбине и пригласил на ее открытие Сюй Циня.

Секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян поддержал предложение Дегтярева, подчеркнув, что Хабаровский процесс - важнейшее историческое событие. На сайте правительства российского региона отмечается, что Хабаровский процесс стал первым в мире судом над военными преступниками, участвовавшими в создании и испытании на людях биологического оружия.

Во время рабочего визита глава Хабаровского края посетил в Харбине музейный комплекс "Отряда 731", рассказывающий о специальном подразделении японских вооруженных сил, которое занималось исследованиями в области биологического оружия с 1937 по 1945 год.