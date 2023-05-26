Пискарев: США направили около 270 млн рублей на финансирование иноагентов в РФ за 2022 год

Как напомнил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, Соединенные Штаты ранее объявили, что в 2022-2024 годах потратят "на поддержку демократии в мире" около $9,5 млрд

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. США потратили на финансирование деятельности иноагентов в России порядка 270 млн рублей за прошлый год. Об этом в пятницу сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"По итогам прошлого года США возглавили список стран, финансирующих деятельность иностранных агентов в нашей стране. В 2022 году Соединенные Штаты направили на эти цели порядка 270 млн рублей. Сравните с объемами, полученными иноагентами годом ранее, - 60 млн рублей", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

При этом, как отметил парламентарий, это только официально отслеживаемые суммы, реальные в разы больше. Он также напомнил, что сами США недавно объявили, что потратят в 2022-2024 годах "на поддержку демократии в мире" около $9,5 млрд.

"Как отрабатываются эти деньги? Например, неправительственная организация Freedom House опубликовала при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию доклад, в котором, как утверждается, зафиксировано крупнейшее падение рейтинга России по показателям демократии за последние 30 лет", - отметил Пискарев, добавив, что, согласно докладу, в качестве образца развитых демократий, у которых эти показатели растут, названа современная Украина. "Дальше можно было бы не комментировать, но хочу обратить внимание на один факт. По признанию авторов доклада, свои выводы они основывают на сведениях, поставляемых иноагентами", - уточнил он.