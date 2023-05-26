Медведев заявил, что Запад не осознает реальность нанесения превентивного ядерного удара

По мнению замглавы Совбеза РФ, англосаксы считают, что до этого не дойдет

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Запад не осознает, что при определенных условиях конфронтация между Россией и странами НАТО дойдет до нанесения превентивного ядерного удара. Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Есть необратимые законы войны. Если дойдет до [поставок Украине] ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", - заявил политик. По его мнению, англосаксы до конца этого не осознают и считают, что до этого не дойдет. "Дойдет, при определенных условиях, - заверил он.

Комментируя расширяющуюся номенклатуру вооружений, которые страны НАТО направляют на Украину, Медведев не исключил, что в этой ситуации "и самолеты [F-16] киевскому режиму вполне дадут". Более того, "может и ядерное оружие дадут", добавил он. "Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом", - предостерег Медведев.

По словам замглавы Совбеза РФ, политика Вашингтона в вопросе постоянной накачки Украины оружием понятна: "США в целом действуют в створе своих прагматических интересов. Сами не воюют, а зарабатывают бабки. Пытаются изничтожить многовекового врага". Что касается стран Старого Света, то, по его мнению, "Европа сошла с ума". "Для меня это удивительная история. Они постоянно подогревают и накаляют своими решениями обстановку", - подчеркнул политик.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.