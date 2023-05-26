Олег Бекмеметьев сообщил об уходе с поста главы Ижевска

По его словам, заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы направлено в городскую думу Ижевска

ТАСС, 26 мая. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев покинет свой пост в ближайшее время, сообщил он в пятницу в своем Telegram-канале.

"В ближайшие дни я завершаю свою работу в администрации города Ижевска. 4,5 года пролетели как один день - в круговороте событий, забот, больших и маленьких городских вопросов. Вместе с вами мы строили социальные объекты, благоустраивали парки, ремонтировали дворы, дороги и тротуары - делали наш Ижевск лучше. Не все получалось, но каждый день я старался полностью отдаваться работе на благо города и его жителей", - написал глава города.

По его словам, заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы направлено в городскую думу Ижевска.

"Ижевск навсегда в моем сердце! Не прощаюсь, наберитесь немного терпения, скоро увидимся", - добавил Бекмеметьев.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что Бекмеметьеву досталось непростое городское хозяйство, годами накопленные проблемы, требующие срочных и системных решений, большие вызовы в части реализации национальных проектов. По его словам, команда главы города не только перезагрузила общественные пространства, начались также позитивные изменения в сфере ЖКХ, а система образования Ижевска считается одной из лучших в стране. "Важно отметить и эффективное управление имущественным комплексом муниципалитета, прошедшую в аппарате административную реформу. <…> Безусловно, Олег Бекмеметьев остается в команде, уверен, у него все получится", - приводит слова Бречалова его пресс-служба.

Бекмеметьев родился в 1968 году в удмуртском Глазове, работал на Чепецком механическом заводе, где прошел путь от инженера-технолога до заместителя гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям. В 2015 году стал главой Глазова, в 2018 году - главой Ижевска.