Мэр Рязани ушла в отставку по собственному желанию

На должность первого заместителя главы горадминистрации назначили Виталия Артемова, который возглавлял город в 2010-2014 годах

ТАСС, 26 мая. Глава администрации Рязани Елена Сорокина подала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

"Сегодня глава администрации [Рязани] Елена Борисовна Сорокина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Благодарю Елену Борисовну за серьезную и ответственную работу. Ее опыт и знания будут востребованы в регионе", - написал он.

По словам Малкова, на должность первого заместителя главы горадминистрации назначен Виталий Артемов, который возглавлял Рязань в 2010-2014 годах. "Его управленческий и хозяйственный опыт, умение работать в команде и знание родного города крайне необходимы. Не раз слышал слова, что он был лучшим главой города за все последние годы. Прошу депутатов поддержать кандидатуру Виталия Евгеньевича на должность исполняющего обязанности главы администрации Рязани на ближайшем заседании городской думы", - добавил губернатор.

Елена Сорокина была назначена главой администрации Рязани в сентябре 2019 года. В разные годы она работала в школе, затем в городском управлении образования и молодежной политики, занимала должность замминистра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, с 19 сентября 2017 года была заместителем начальника управления образования и молодежной политики Рязани, а также и.о. заместителя главы администрации города.