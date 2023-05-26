26 мая, 08:02
Военная операция на Украине

Медведев заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока у власти режим Зеленского

При этом замглавы Совбеза РФ отметил, что рано или поздно договариваться придется

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Любой конфликт заканчивается переговорами, но до тех пор, пока у власти на Украине находится нынешний режим во главе с Владимиром Зеленским, никакие переговоры невозможны. Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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"Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны", - заявил Медведев, отметив, что рано или поздно договариваться придется. "Все всегда заканчивается переговорами, и это неизбежно, но пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров", - сказал зампред Совбеза.

Медведев также считает, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацистскую природу власти нынешнего киевского режима. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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