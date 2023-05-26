Медведев призвал изучать все предлагаемые планы урегулирования украинского конфликта

МИД Китая ранее опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Все планы мирного урегулирования украинского конфликта, которые предлагаются разными странами, необходимо изучать. Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Что касается предлагаемых мирных планов - все их нужно изучать", - сказал он в разговоре о мирных инициативах, предложенных Китаем и другими странами.

Министерство иностранных дел КНР к годовщине специальной военной операции России на Украине опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.