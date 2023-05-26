Медведев заявил, что для удержания территории нужны танки и артиллерия

Замглавы Совбеза добавил, что уникальные российские гиперзвуковые технологии являются очень важными

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Уникальные российские гиперзвуковые технологии очень важны, но для удержания территорий нужны артиллерия, танки и укрепления. Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Технологии гиперзвука, которыми обладает Россия, конечно, важны. Но если говорить об удержании территории - гиперзвук не поможет", - заявил Медведев. "Нужны танки, пехота, артиллерия и укрепления - первая, вторая и третья линия. С точки зрения технологий в целом, здесь у нас есть преимущества по некоторым видам", - подчеркнул он.

Медведев признал, что изначально Россия столкнулась с нехваткой определенных видов вооружений. Он упомянул беспилотники и прицелы. "То, чего не было, купили или оперативно нарастили производство", - отметил он. "По БПЛА пришлось наверстывать - наращивать производство", - сказал Медведев.

Говоря о других видах необходимых вооружений, замглавы Совбеза подчеркнул их достаточность. "У нас много танков Т-72, Т-80, Т-90М, есть "Армата", хотя она и новая совсем", - заключил он.