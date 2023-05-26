Лавров заявил, что обсудит с главой МИД Сомали подготовку к саммиту Россия - Африка

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сомали Абшир Омар Хуруз проведут в пятницу переговоры в Москве, на которых обсудят подготовку ко второму саммиту Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

"Обсудим подготовку к саммиту Россия - Африка, который состоится в конце июля в Санкт-Петербурге", - сказал глава МИД РФ, открывая переговоры с сомалийским коллегой.

"Сегодня очень хорошая возможность посмотреть, где мы можем добавить усилий, какие дополнительные темы можно включить в повестку дня нашего сотрудничества", - добавил Лавров.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".