Пушилин: ВСУ усиленно обстреляли Донецк в девятую годовщину первого авиаудара по городу

Как отметил врио главы ДНР, украинская армия с утра нанесла по Донецку уже три удара из РСЗО

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в девятую годовщину первого авиаудара по Донецку ведут массированные обстрелы города, в том числе из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в пятницу сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня, в девятую годовщину начала военных действий в столице республики, противник подвергает Донецк усиленным обстрелам", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, с утра украинская армия нанесла по Донецку уже три удара из РСЗО, в том числе по центру города. Пушилин призвал местных жителей не передвигаться по улицам без крайней необходимости.

Врио главы ДНР отметил стойкость жителей Донецка, которые на протяжении девяти лет живут в таких условиях.

26 мая 2014 года территория донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева была атакована подразделениями ВСУ, Киев применил боевые вертолеты и истребители. В результате погибли несколько десятков человек. С того момента начались регулярные обстрелы Донецка. На следующий день Нацгвардия Украины взяла аэропорт под контроль. Силы ДНР освободили территорию аэропорта в январе 2015 года.