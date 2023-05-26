ЛДПР осенью примет решение насчет своего кандидата на пост президента России

Лидер партии Леонид Слуцкий заверил, что готов реализовать любое решение

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Либерально-демократическая партия России определится осенью текущего года, будет ли выдвигать в президенты РФ своего лидера Леонида Слуцкого. Об этом в интервью ТАСС сообщил сам политик.

"Прямой ответ: решение будет принято осенью", - сказал он на вопрос о его намерении баллотироваться на главный пост страны в марте 2024 года. Слуцкий заверил при этом, что "готов реализовать любое решение, которое примет партия".

Лидер ЛДПР не стал отвечать на вопрос о том, могут ли либерал-демократы на выборах поддержать нынешнего президента России Владимира Путина, если он решит избираться на новый срок. "Не будем забегать вперед. Мы безмерно уважаем президента, мы разделяем значительную часть его подходов к ключевым вопросам нашей актуальной политики, а что касается конструкции выборов 2024 года - осталось недолго, мы об этом расскажем, как только все решения будут приняты", - резюмировал он.

О выборах президента

Ранее делегаты съезда партии "Справедливая Россия - За правду" приняли решение поддержать кандидатуру Путина в случае его участия в выборах главы государства в 2024 году. В КПРФ, в свою очередь, заявили о намерении участвовать в президентских выборах, своего кандидата коммунисты планируют утвердить на съезде в конце текущего года.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее утверждала, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.