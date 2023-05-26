ЛДПР в скором времени может получить один-два губернаторских кресла

Партия будет активно участвовать в губернаторских выборах, заявил ее лидер Леонид Слуцкий

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Представители ЛДПР в обозримой перспективе могут занять посты руководителей в одном или двух субъектах РФ, в целом партия будет активно участвовать в губернаторских выборах. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель партии Леонид Слуцкий.

"Мы будем участвовать активно в губернаторских выборах", - сказал он. Лидер ЛДПР допустил, что в ближайшее время у партии "будет еще один, может быть, два губернатора". "Будем над этим работать, это решают люди", - уточнил политик.

На данный момент единственным главой региона, представляющим ЛДПР, является Михаил Дегтярев - губернатор Хабаровского края. До марта Смоленскую область возглавлял другой либерал-демократ Алексей Островский, 17 марта указом президента РФ Владимира Путина он был освобожден от должности, ее занял Василий Анохин.

"Алексей Островский в ближайшее время получит прекрасную работу, к нему нет никаких претензий. Это человек, который 11 лет безаварийно отработал на тяжелейшем посту губернатора Смоленской области, - подчеркнул Слуцкий. - Просто всему бывает некий предел, он не может быть губернатором 20 или 30 лет, хотя такие примеры, возможно, есть, но это, наверное, несколько нестандартно".