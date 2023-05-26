Рябков сообщил о периодических телефонных контактах между Россией и США

По словам замглавы МИД РФ, Вашингтон не демонстрирует готовность к "выправлению" отношений

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Телефонные контакты между Россией и Соединенными Штатами периодически происходят, но Вашингтон не демонстрирует готовность к "выправлению" отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном в пятницу.

"Все соответствующие каналы связи [между Россией и США] не просто в наличии, они периодически тестируются, там проводятся определенные технические процедуры, для того чтобы удостовериться в работоспособности таких каналов связи, и созвоны на ответственном уровне между Москвой и Вашингтоном для обсуждения конкретики тех или иных ситуаций периодически, точнее эпизодически, тоже происходят, другое дело, что мы не видим с той стороны готовности заняться по-серьезному тематикой выправления отношений", - сказал он.

Рябков отметил, что Россия, заявив о своей готовности обсуждать с США любые вопросы на условиях взаимного уважения и равноправия, не склонна "бегать за американцами, их упрашивать и уговаривать". "В конце концов, наша история с точки зрения ее сегмента отношений с США весьма поучительна, и в ряде случаев, я думаю, есть основания говорить в прямом смысле слова о недоговороспособности Вашингтона. И в ряде случаев мы сделаем вывод о том, что на каком-то отрезке, наверное, пауза в диалоге - лучше, чем его продолжение, но это все является предметом постоянной текущей оценки плюсов и минусов", - заключил высокопоставленный дипломат.