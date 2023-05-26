26 мая, 09:12,
обновлено 26 мая, 09:30

Лавров заявил о готовности РФ поставлять армии Сомали технику для борьбы с террористами

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

По словам главы МИД РФ, Россия также продолжит оказывать содействие в подготовке кадров для сомалийской национальной полиции

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия подтвердила свою готовность удовлетворять военно-технические потребности армии Сомали для борьбы с террористами. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сомали Абширом Омаром Хурузом.

"Вновь отметили нашу готовность удовлетворять потребности сомалийской национальной армии в соответствующей технике для завершения усилий по борьбе с террористами", - сказал он.

Лавров добавил, что Россия также продолжит оказывать содействие в подготовке кадров для сомалийской национальной полиции. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСомалиРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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