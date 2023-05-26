Рябков заявил, что РФ не намерена применять ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине

По словам замглавы МИД РФ, никаких изменений в подходе Москвы "к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу" не произошло

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Враги России цинично спекулируют, пытаясь приписать России отсутствующие у нее намерения применить ядерное оружие в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном в пятницу.

"Наши недруги, наши враги цинично спекулируют, <...> пытаясь приписать нам отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие. Никаких изменений в нашем подходе к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло", - сказал Рябков.