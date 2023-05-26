Слуцкий заявил, что стоящим за властями Украины нужна война, а не переговоры

По словам главы ЛДПР, идет "решающая геополитическая схватка с нацизмом, и ее необходимо выиграть"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Нынешние власти Украины - это марионеточный режим, и тем, кто за ним стоит, нужны не переговоры, а война, России в этой схватке необходимо победить. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Киев - это марионеточный режим внешнего управления тех, кто за ним стоит. Им не нужны переговоры - им нужна война. Ну что ж, нужна война - повоюем", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности переговорного процесса с украинскими властями.

По словам Слуцкого, идет "решающая геополитическая схватка с нацизмом, и ее необходимо выиграть, ее необходимо пройти с правильным результатом".

При этом парламентарий полагает, что в итоге Украина не должна быть поделена. "Уверен, что все это будет предметом серьезного обсуждения. Но вначале давайте мы победим, и вся наша деятельность сегодня, деятельность ЛДПР, каждого нашего партийца рассчитана и заточена на это", - заключил он.