Мезенцев: единое научно-технологическое пространство позволит сэкономить средства СГ

Как отметил госсекретарь Союзного государства, все это делается "ради прикладной включенности исследователей в реальные сектора экономики"

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Стратегия единого научно-технологического пространства Союзного государства (СГ) России и Белоруссии позволит сэкономить средства в рамках совместных научных программ, призванных обеспечить технологический суверенитет. Об этом в пятницу в Минске перед началом совместного заседания президиумов Национальной академии наук Белоруссии и Российской академии наук заявил журналистам госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"27 марта этого года на заседании Совета министров Союзного государства подписано решение, которое поручает министерствам образования [России и Белоруссии], Министерству образования и науки [России] (Министерству науки и высшего образования РФ - прим. ТАСС), Курчатовскому институту, Национальной академии наук Белоруссии завершить работу до конца этого года по предложению Высшему государственному совету [СГ] и Совету министров стратегии формирования единого, подчеркиваю, единого научно-технологического пространства", - отметил госсекретарь.

По словам Мезенцева, "это фундамент для обеспечения конкурентоспособности, обеспечения технологического суверенитета, это фундамент новых программ вузовской и послевузовской подготовки специалистов".

"И, самое главное, - это возможность экономить средства для того, чтобы те фундаментальные исследования, которые мы можем проводить, объединив усилия, не дробились бы усилиями Белоруссии и России, институтов и научных центров", - заявил госсекретарь Союзного государства.

Мезенцев указал, что все это делается "ради прикладной включенности исследователей в реальные сектора экономики". "Ради того, чтобы мы те программы по импортозамещению, обеспечению должного уровня конкурентоспособности делали только вместе", - сказал он.

"Последовательная работа Национальной академии наук Белоруссии, Курчатовского института, Российской академии наук, включенность Постоянного комитета Союзного государства прежде всего в поддержку тех программ Союзного государства, которые финансируются из единого союзного бюджета, - это все подтверждение тех замыслов и поручений, которые определены президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Последние два года мы здесь видим особую интенсивность, партнерство и результат взаимодействия", - отметил госсекретарь Союзного государства.