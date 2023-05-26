Источник сообщил, что РФ не собирается отказываться от участия в саммите БРИКС в ЮАР

Он запланирован на 22-24 августа

МОСКВА, 26 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Российская сторона не намерена отказываться от участия в саммите БРИКС, запланированном на 22-24 августа в ЮАР. Об этом заявил ТАСС в пятницу источник.

"Российского лидера пригласили, к саммиту идет активная подготовка. Вопросы же, связанные с МУС [Международный уголовный суд] и так далее, должны решать партнеры в ЮАР. Президент РФ [Владимир Путин] не отказывался от участия в саммите", - сказал собеседник агентства.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса создал 28 апреля межведомственный комитет для изучения вопроса об отношениях и взаимодействии страны с МУС. Его председателем назначен вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола заявил 3 мая, что правительство изучает вариант включения в национальное законодательство Римского статута, который лежит в основе деятельности МУС, чтобы иметь возможность распространить обычный дипломатический иммунитет на посещающих Южно-Африканскую Республику глав зарубежных государств от ордеров на арест, выданных МУС.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.