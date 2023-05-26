Матвиенко поздравила спикера Сената Узбекистана с проведением конституционной реформы

Как заявила председатель Совета Федерации, итоги референдума показали абсолютную поддержку жителями страны курса президента

ТАШКЕНТ, 26 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева провели переговоры на полях проходящего в Санкт-Петербурге Невского экологического конгресса.

"Прежде всего хочу поздравить вас с успешным проведением конституционный реформы, думаю, что это большое событие для Узбекистана. Итоги референдума показали абсолютную поддержку жителями страны курса президента Узбекистана глубокоуважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева. Эта поддержка дорогого стоит, она дает мандат президенту на продолжение активного развития страны", - сказала Матвиенко в ходе переговоров, прямая трансляция которых велась на сайте Совета Федерации.

Она также отметила, что в соответствии с обновленной конституцией президент Узбекистана издал указ о проведении досрочных президентских выборов, которые назначены на 9 июля. Матвиенко пообещала, что в РФ будут созданы "все условия организационные для того, чтобы гражданам Узбекистана, проживающим сейчас в России, была предоставлена возможность свободного волеизъявления, участия в голосовании". По ее словам, если с узбекской стороны поступит приглашение, то Совет Федерации направит своих представителей для мониторинга президентской кампании.

"Мы с удовольствием направим своих представителей и будем профессионально, добросовестно, по-честному оценивать, как мы всегда это делаем, ход голосования", - подчеркнула Матвиенко.

В свою очередь Нарбаева поблагодарила Матвиенко за приглашение на важнейший экологический форум, который регулярно проводится с 2008 года в рамках МПА СНГ. Она отметила, что это мероприятие является очень хорошей площадкой для обмена опытом в экологической сфере.