В ДНР связали атаки на Донецк с началом очного голосования на праймериз единороссов

Мэр города Алексей Кулемзин подчеркнул, что службы Донецка делают все для оперативного и качественного восстановления поврежденной обстрелами инфраструктуры

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Массированные удары по Донецку, которые наносят Вооруженные силы Украины (ВСУ), связаны с началом предварительного голосования в партии "Единая Россия". Такое мнение высказал в беседе с ТАСС мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"Сегодня Донецк вновь под обстрелами, сегодня еще и день очного предварительного голосования партии "Единая Россия", - сказал он.

Кулемзин подчеркнул, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, службы Донецка делают все для оперативного и качественного восстановления поврежденной обстрелами инфраструктуры города.

Как сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 26 мая в результате ударов по городу повреждения получили две больницы и здание НИИ, где погибла 37-летняя женщина, еще одна получила ранения. Кроме того, повреждены девять трансформаторных подстанций, свыше 600 абонентов остались без электроснабжения.