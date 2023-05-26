Песков сообщил, что Шольц пока не звонил Путину

Берлин не инициировал такой разговор, добавил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не звонил президенту РФ Владимиру Путину и германская сторона пока не инициировала такой телефонный разговор, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока не звонил, какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул: "Разговаривать надо". "Президент Путин остается открытым для диалога, при этом, естественно, преследуя основную цель - это защита интересов наших граждан", - добавил представитель Кремля.

Ранее Шольц сообщил, что со временем планирует снова обсудить по телефону с Путиным происходящее на Украине. Он напомнил, что уже прошло достаточно много времени с момента последнего разговора.

Последний телефонный разговор Путин и Шольц провели 2 декабря прошлого года. Он длился около часа и был посвящен конфликту на Украине и его последствиям. Президент России тогда призвал Берлин "пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий". Разговор состоялся по инициативе германской стороны.