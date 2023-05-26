26 мая, 09:51,
обновлено 26 мая, 10:04

Песков: в обозримом будущем можно выйти на подписание мирного договора Баку и Ереваном

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, главное не время, а окончательное решение всех вопросов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сложившиеся обстоятельства позволяют рассчитывать на возможность заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией в обозримой перспективе, но главное не время, а окончательное решение всех вопросов. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он сказал, что представители Азербайджана, Армении и РФ соберутся "в конце следующей недели в Москве" для обсуждения имеющихся между сторонами вопросов. "Какой-то задачи финализировать все до конца не ставится, потому что главное - это все-таки конечный результат, за временем здесь никто не гонится", - отметил Песков. По мнению представителя Кремля, "именно по этим соображениям вряд ли сейчас кто-то может спрогнозировать точную дату выхода на подписание мирного договора".

"Хотя, как говорилось вчера на встрече (президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном - прим. ТАСС), сейчас во многом поменялись обстоятельства, и фактически, концептуально эти поменявшиеся обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора", - указал Песков. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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