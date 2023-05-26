Песков: Россия и Белоруссия продолжат укреплять отношения, в том числе в военной сфере

Это связано с нарастающей враждебности со стороны некоторых стран, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Москва и Минск продолжат укреплять и развивать отношения, в том числе в военной сфере, на фоне нарастающей враждебности со стороны ряда стран. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии.

"Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с весьма недружественными, если не сказать больше - враждебными, - проявлениями со стороны соседних для нее государств. Мы слышали весьма и весьма агрессивные заявления в адрес Белоруссии, мы слышали также официальные заявления, в которых декларируется намерение вмешиваться во внутренние дела Белоруссии", - отметил представитель Кремля.

"Все это, конечно, позволяет нам сделать вывод, что Белоруссия, да, собственно, как и мы сами, находится в весьма и весьма враждебном окружении. Это все требует от нас дальнейшего развития наших союзнических отношений, укрепления этих отношений, которые подразумевают разные области, в том числе и дальнейшее развитие отношений в военной сфере. Что мы и делаем", - сказал он.

Песков оставил без комментариев вопрос о том, действительно ли процесс перемещения нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже начался. "Я сказал то, что сказал по этой теме", - ответил он.